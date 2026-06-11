Кюстендилско пак минава под охрана заради черешите

Стартира специализирана операция за охрана на черешовата реколта в Кюстендилско, където всяка година прибирането на плодовете се превръща и в изпитание за полицията. Мерките обхващат Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол, а целта е да се предотвратят кражби от масивите, нарушения на обществения ред и опити за силово налагане на изкупни цени.

В охраната участват служители на районните управления в Кюстендил и Бобов дол, дирекция „Жандармерия“, СОБТ и Главна дирекция „Гранична полиция“. Акцията ще продължи до 8 юли, когато се очаква кампанията по прибирането и изкупуването на черешите да приключи.

Масивите влизат под засилен контрол

„Рисковете са предимно свързани с посегателство над селскостопанската продукция, основно към настоящия момент - черешовия плод. Поради тази причина е предприета операция на територията на областната дирекция, по-конкретно на територията на Районно управление-Кюстендил и Районно управление-Бобов дол, която включва и четирите общини - Невестино, Трекляно, Бобов дол и Кюстендил“, заяви пред БНТ гл. инспектор Боян Миленков, началник на Районно управление-Кюстендил.

По думите му мащабът на черешовите масиви налага включването на по-голям полицейски ресурс. „Операцията се провежда съвместно със сили на Районно управление-Кюстендил, дирекция „Жандармерия“, СОБТ и Главна дирекция „Гранична полиция“, тъй като черешовите масиви са на голяма територия и изискват по-голям човешки ресурс“, допълни Миленков.

По-малко пунктове, повече обходи

Тази година охраната няма да бъде съсредоточена само около пунктовете за изкупуване. Причината е, че част от производителите вече предпочитат да предават продукцията директно на преработвателни предприятия или на прекупвачи още от мястото на брането. Затова полицейските екипи ще следят както пунктовете, определени със заповед на кмета на Кюстендил, така и самите масиви и пътищата около тях.

„Тази година като цяло пунктовете са по-ограничени. Производителите предпочитат да предават продукцията директно в преработвателни предприятия или на прекупвачи направо от мястото на брането. По тази причина ние така или иначе осъществяваме контрол на пунктовете, съгласно заповедта на кмета на Кюстендил, с която са определени местата за изкупуване на череши, но те са по-малко. Охраната се извършва чрез обход на черешовите масиви и с автопатрули по пътищата около тези масиви“, каза още гл. инспектор Миленков.

Бърза връзка при кражби и конфликти

Преди началото на операцията са проведени срещи със земеделски стопани, кметове на населени места с черешови масиви, както и със собственици и управители на преработвателни предприятия. Те са били уведомени как ще бъде организирана охраната и как могат бързо да се свържат с полицията при кражба, конфликт, проблем при изкупуването или нарушаване на обществения ред.

МВР ще следи и за опити производителите да бъдат притискани с ниски изкупни цени. Това е особено важно при бързо разваляща се продукция, защото стопаните често нямат време да чакат по-добри оферти и са принудени да продават в кратък срок.

Кражбите, които превърнаха черешите в рискова реколта

Черешовата кампания в Кюстендилско отдавна не е само земеделска тема. Засилените мерки за сигурност са въведени преди години след тежък случай от 2009 г., когато пазач на черешова градина край село Шишковци беше убит, припомня БНТ. Оттогава полиция и жандармерия редовно се включват в охраната на реколтата, защото кражбите от масивите и напрежението около изкупуването могат бързо да прераснат в сблъсъци.

В предишни години проблемите са били не само в кражбите на плодове, но и в натиска върху производителите чрез ниски изкупни цени. Още през 2015 г. БНТ съобщаваше за оплаквания на стопани от Кюстендилско, че ранните череши се изкупуват за около 60 стотинки за килограм, докато самите производители твърдяха, че реалната цена трябва да е многократно по-висока заради разходите за отглеждане и бране.

Денонощна охрана за поминъка на региона

През последните години кражбите са намалели драстично именно заради денонощното полицейско присъствие, обходите, контролните пунктове и проверките на автомобили и товари. Миналата година също бе съобщено за включване на жандармерия и гранична полиция в охраната, като към средата на кампанията не бяха регистрирани посегателства върху реколтата. Само на територията на община Кюстендил черешовите насаждения са около 20 хиляди декара, което обяснява защо охраната изисква сериозен ресурс.

Кюстендилската череша е символ на региона, но около нея всяка година се събират и много пари, много труд и много риск. Затова полицейската операция не е формалност, а защита на цял поминък - от дървото в масива до цената, която производителят ще получи за труда си.

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