Кюстендилско пак минава под охрана заради черешите
МВР започва акция в масивите, по пътищата и около пунктовете след години на напрежение, кражби и натиск върху стопаните
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МВР започва акция в масивите, по пътищата и около пунктовете след години на напрежение, кражби и натиск върху стопаните
Той ще се изяви в град Бафра
То ще се състои на площад „Св. Александър Невски“
Опашките от автомобили са били над 5 км.
На магистрала "Тракия" няма предвидени ограничения
Движението се регулира от екип на "Пътна полиция"
Властите ни продължават усилия да върнат и още пожелали евакуация от ливан български граждани
Кошмарно прибиране в България
През януари изтичат повече от 324 хил. годишни винетки
Имението им в Царево светнало
Страната ни ще работи за прибирането на всички
Очаква се засилен трафик към София и големите градове след серията от почивни дни
Очакват се мъгли и валежи в низините
Линейка чака голаджията
Готвят стилно посрещане на звездата на на летище "София"
Жътвата на слънчоглед започна в много области на страната
Около 500 български граждани са се върнали в страната със съдействието на МВнР
Посолството ни издейства разрешение от краля на Йордания Абдула Втори
Вземете по-бързо решението си дали да се върнете в родината, зове Тодор Стоянов
Децата са 22, а с тях има и четири учителки, ще бъдат прибрани с придружаващи медици