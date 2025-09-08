Общество

Кошмарът започна! Катастрофа и тапа на "Тракия"

Опашките от автомобили са били над 5 км.

08 сеп 25 | 18:25
1630
Фатме Мустафова

Кошмарът с голямото прибиране след почивните дни започна. 

За жестоки задръствания и няколко катастрофи на АМ "Тракия" съобщават очевидци в социалните мрежи. 

При навлизане в Кърджали опашките от автомобили са били над 5 км. На ГКПП "Маказа" потърпевшите съобщават, че е било също толкова тежко положението. 

На АМ "Тракия" бе станала верижна катастрофа в посока столицата, което допълнително усложни тъй без това сложната обстановка. За голяма тапа се съобщава и преди Карнобат посока София. 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай