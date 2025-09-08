Кошмарът започна! Катастрофа и тапа на "Тракия"

Кошмарът с голямото прибиране след почивните дни започна.

За жестоки задръствания и няколко катастрофи на АМ "Тракия" съобщават очевидци в социалните мрежи.

При навлизане в Кърджали опашките от автомобили са били над 5 км. На ГКПП "Маказа" потърпевшите съобщават, че е било също толкова тежко положението.



На АМ "Тракия" бе станала верижна катастрофа в посока столицата, което допълнително усложни тъй без това сложната обстановка. За голяма тапа се съобщава и преди Карнобат посока София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com