Шок в класната стая. Ученици смаяха всички

Ученици от Търговище показаха как иновациите в електротехниката и енергетиката могат да бъдат приложени на практика по време на специален открит урок в Професионалната гимназия по електротехника и строителство. Събитието бе част от кампанията „Да творим в екип“, която цели обмен на идеи и добри практики между училища, прилагащи STEM технологии в професионалната подготовка.

Темата на урока бе „Умен дом: Електротехниката, която променя живота ни“. Участниците демонстрираха как интелигентните системи могат да контролират осветлението, температурата и електронните брави в дома чрез мобилни устройства. Учениците от 11. клас, обучаващи се в дуална паралелка по „Електрически машини и апарати“, работиха в екипи, като откриваха грешки в електрически схеми и обсъждаха логиката на управление на умни системи.

Присъстваха представители на институции, директори на професионални гимназии и учители, които проследиха демонстрациите, съчетаващи теория и практика. Началникът на РУО – Търговище Елка Станчева поздрави участниците и отбеляза, че активното включване на учениците е ключ към тяхната бъдеща реализация.

Кампанията „Да творим в екип“ цели да популяризира добри педагогически практики и да подобри качеството на професионалното образование чрез практически ориентирани подходи и сътрудничество между училищата, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com