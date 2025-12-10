Напрежението ескалира! Летят бутилки, палят кофи в София

Подобно на предишния протест, напрежението в София отново ескалира.

Блокада на „Орлов мост” и част от „Цариградско шосе” в София след протеста тази вечер. На ключовото кръстовище продължаваха скандиранията, пише Нова.

Блокиран беше и градският транспорт. Събралите се на мястото хвърлиха и няколко димки.

Малко по-късно напрежението ескалира и в района на Паметника на Васил Левски. Демонстранти в черни дрехи, с качулки и маски, започнаха да палят кофи за боклук. Униформените направиха кордон, за да овладеят ескалацията. Срещу служителите на реда полетяха бутилки.

На брифинг пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов посочи, че полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. "Врабча".

Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Николов.

Искам да благодаря на мирно протестиращите граждани, каза още той.

По неговите думи са задържани около 40 души по време провелия се по-рано протест в центъра на София.

