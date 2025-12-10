Мистерия. Какво става с вълшебен язовир

Обилните валежи през последните седмици не повлияха на нивото на язовир "Цонево". Това става ясно от мониторинга за състоянието на водите у нас, от който е видно, че при приток 2,53 куб.м в сек. то разхода му е 1.03 куб.м/сек.

Така към 9 декември язовирът е на 30,64 процента пълен, като нивото се повишава.

Преди месец обаче е бил на 30,43 процента, като и тогава нивото му се е повишавало.

На 9 октомври, сочат още данните, той е на 30,78%, като се повишава.

На 9 септември – 31,39 процента от общия обем, като нивото спада.

Проектната площ на язовира е 17,3 km², а обемът му – 330 млн. m³. В експлоатация е от 1974 г. Изградена е земнонасипна стена. Многогодишен изравнител е на язовир "Камчия“ и река Луда Камчия. Използва се за промишлено водоснабдяване и напояване.

