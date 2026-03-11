Ключов ден за пенсионерите. Най-важното решение

Ключов ден за пенсионерите. Очаква се кабинетът да разгледа отпускането на великденски добавки за над 1 600 000 възрастни хора у нас. Социалният министър трябва да предложи конкретни суми. Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро.

Предлага се по 50 евро допълнително да получат тези, чиято пенсия или сбор от пенсии е до 390,63 евро – размера на линията за бедност. По 20 евро са предвидени за пенсионерите, чиято пенсия или сбор от пенсии е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. - до размера на минималната работна заплата.

Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт според ще обсъди още на заседанието си от 10:00 ч. служебният кабинет според дневния ред от четири точки, съобщиха от правителствената пресслужба.

