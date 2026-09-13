Големият ден! НОИ с новина за 1,6 милиона пенсионери
Изплащат великденските добавки
Следете всички новини, анализи и коментари за Великденски Добавки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изплащат великденските добавки
Националният осигурителен институт обяви, че изплащането на пенсиите за април ще започне на 7 април, вторник, и ще продължи до 20 април чрез пощенскит...
Днес изплащат помощите за бременност, раждане и отглеждане на дете
НОИ започва изплащането на пенсиите от 7 април с допълнителни суми според дохода
Кабинетът одобрява великденските добавки
Законодателни промени в бюджета на ДОО предвиждат еднократна помощ за хората под прага на бедността
Пакетите с храна за най-уязвимите групи ще се запазят
Липсата на бюджет бави проекта на специалния закон
Даде надежда за великденските добавки
Право на великденска добавка добиха около 534 хиляди души, които от 26 април се възползват от сумата
Пак започнаха да ни плашат, че няма пари, милиарди пак нямало
"Ще спрат майчинските ли, за да дадат великденски добавки", попита Венко Сабрутев
Бюджетната комисия в парламента прие предложението на ГЕРБ и ДПС
Икономистът с предположение защо това се случва за първи път от 33 г.
Над 1 милион пенсионери ще получат добавки за Великден. Вицепремиерът на труда и социалните политики Ивайло Калфин обяви, че пенсионерите с доход до 3...
Правителството одобри допълнителен трансфер от 50 млн. лв. за Великденските добавки на пенсионерите с размер на пенсиите до 286 лева. Средствата са за...
София. Еднократна финансова помощ за Великден ще получат близо 2 200 000 български пенсионери. Това каза министърът на труда и социалната политика Хас...
София. За великденските добавки към пенсиите трябват 57.7 млн. лева. Това каза в парламента Корнелия Нинова от БСП. Тя обясни, че средствата ще дойдат...
По две добавки за бедните пенсионери всяка година обеща Станишев
София. Добавките към пенсиите за Великден може да дойдат от икономиите на парламента за миналата година. Те са в размер на 27 млн. лева, показа отчетъ...