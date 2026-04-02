НОИ зарадва пенсионерите. Най-чаканият ден

Най-чаканият от пенсионерите ден идва. Изплащането на пенсиите през април чрез пощенските станции ще започне на 7 април (вторник) и ще завърши на 20 април (понеделник). Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 април 2026 г.

Заедно с редовните плащания за април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще изплати и приетите с Решение на Министерския съвет допълнителни суми към пенсиите - т.нар. великденски добавки.

В изпълнение на взетото решение по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.



По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Днес, 2 април, на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец март.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

