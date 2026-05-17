Мечката, нападнала мъжа на Витоша, не е била сама

Мечка с малко мече е нападнала мъжа, открит мъртъв вчера до хижа "Рудничар" в природен парк "Витоша", съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От полицията обясниха, че се позовават на данните от съдебен лекар и експерт по едър дивеч.

Тялото за обезобразения мъж с туристически дрехи вчера бе намерено в близост до хижа "Рудничар". Сигналът е бил подаден около 15:00 ч.

Починалият е бил на 35 години, а от Спешна помощ обясниха, че са реагирали веднага на сигнала.

Когато медиците са пристигнали на място са установили и голяма рана на подбедрицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com