Нов звяр стресна България. Не е пантера /ВИДЕО/

На истинска изненада се натъкнаха жителите на Ловеч в не толкова късните часове на вечерта. Видеоклип, публикуван в социалните мрежи, показа необичайна гледка – насред града, на улица „Стара Планина“, спокойно се разхождат мечка и нейното малко мече.

Кадрите във фейсбук страницата "Забелязано в Ловеч" обиколиха страната и бързо предизвикаха вълна от коментари и споделяния, като мнозина изразиха едновременно възхищение и притеснение от необичайното посещение.

За местните жители появата на диви животни в града не е ежедневие, макар че в коментарите се споменава, че е засечена и лисица.

Напоследък подобни случаи зачестяват в различни райони на страната. Експерти обясняват, че причините най-често са свързани с търсенето на храна или нарушаването на естествената среда на животните.

Местните власти съветват хората да бъдат внимателни, ако попаднат на подобна гледка, и да не се опитват да доближават или подхранват животните, тъй като това може да ги направи агресивни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com