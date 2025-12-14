Скандал след "Ергенът"! Виктор каза кошмарната истина за Дениз

Ергенът Виктор Иванов направи шокиращи признания за моментите в "Ергенът: Любов в рая", връзката си с Дениз и детайли за края ѝ.

Предприемачът разкри в "Надкаст", че след края на снимачния процес, двамата продължават като двойка и извън риалитито, но не за дълго - около 2 месеца, като се разделят през август. Заедно прекарват едно споделено лято, изпълненокакто с красиви, така и множество неприятни моменти.

Той разкри, че дори са ходили на море по българското черноморие, по почивки в чужбина - Испания и Албания, но констатира: "Ние живеем в коренно различни светове, несъвместими са."

Предприемачът сподели в подкаста сурови подробности за случилото се между него и психоложката, наример това, че тя го е тормозила вербално, както и че се е опитала да вложи и физическо насилие.

"Предприех легални действия срещу нея, наложи се да намесим органи, тъй като тя прекаляваше", продължи той.

Виктор допълни, че тя непрестанно му е звъняла през нощта, отправяла е заплахи към близките му хора и ги е тормозила.

"В един момент не можех да повярвам какво преживявам."

Според него тя е влязла в предаването, за да "изчисти имиджа си". Самият той разказа за техни разговори, в които са объждали нейното минало, за което всички разбраха, по време на излъчването на предаването. Виктор категорично заяви, че не би искал такава майка за децата си.

Дениз и Виктор бяха една от петте сгодени двойки на финала на романтичното шоу. Предприемачът беше най-категоричен от всички мъже.

„Искам да ти дам цялата сигурност и спокойствие на този свят! Дениз, ще станеш ли моя жена?“, попита той психоложката, в която се влюби до лудост.

А тя, сигурна в общото им бъдеще, прие предложението и пръстена.Тогава тя призна, че най-важното за нея е мъжът да бъде добър. Тя харесваше във Виктор, че е отговорен и се надяваше някой ден да бъде нейн съпруг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com