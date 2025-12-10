Напрежение и обрати на финала на "Аз обичам България"

Утре вечер в ефира на bTV предстои финалният епизод за сезона на „Аз обичам България“ – епизод, който обещава динамика, напрежение, смях и обрати като за последно този сезон.

До момента капитан Стоян Дойчев е с шест победи, Филип Буков – със седем… и утре вечер напрежението буквално ще се реже с нож. Капитан Буков дори ще наговори съотборниците си в началото на епизода, че е много важно да спечелят играта, за да спечелят и сезона. Но какво ли ще се случи до финала?

В последното издание на предаването отборът на Стоян Дойчев ще бъде подкрепен от легендарната Вера Маринова – първата жена спортен коментатор у нас, телевизионна водеща и световна шампионка по художествена гимнастика. Към тях ще се присъедини и актьорът Кирил Недков, който ще бъде толкова експресивен, колкото и на театралната сцена.

В отбора на Филип Буков зрителите ще видят модела Златка Райкова, която ще премине през всякакви емоции, ситуации и странни предмети в кутиите с невиждан хъс, и Милко Калайджиев – човекът, който ще покаже, че освен да пее, умее и да се забавлява. В епизода той буквално ще бъде „в стихията си“.

В първата игра самият Софроний Врачански ще проговори на участниците с помощта на изкуствения интелект, а в „Анаграма“ Буков не само ще счупи някой друг слънчоглед, но и ще се скара на публиката, че не успява да чуе всичките й предложения, с думите: „Един да говори – не ви чувам!“. В отбора на Дойчев ролите ще са добре разпределени – мъжете ще носят букви, а Вера ще дава наставления отдалеч. Кой отбор ще се справи по-добре в съставянето на повече производни думи от „постижение“ и „предателство“ – ще стане ясно съвсем скоро.

В музикалните загадки утре вечер ще звучат едни от най-обичаните парчета на група „Тангра“, Графа и Преслава, а с играта „Щурец в ухото“ в студиото ще настъпи истинска какафония от смешни обяснения. В „Мистерия с кутии“ Милко Калайджиев ярко ще се открои с даването на верен отговор и пълни обяснения към него, без дори въпросът да е зададен докрай, а ще има ли обрат и размяна на точки този път – зрителите ще разберат след броени часове.

В „Героите сред нас“ предстои появата на една изключителна дама, която вдъхновява с всичко, което прави и е, а като за последно за сезона в студиото ще има баница с късмети и хоро.

Последните завъртания на „Колелото на съдбата“ ще предизвикат истинска буря от емоции, а съвсем естествено между капитаните ще прехвърчат всякакви шеги и искри в нетърпението им да разберат кой отбор ще победи…

