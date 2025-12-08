Сълзи на финала! Кои двойки се сгодиха в "Ергенът: любов в рая"

Финалът на "Ергенът: любов в рая" дойде с неочаквани обрати, сълзи от щастие, но и от разочарование. На пръстите на няколко момичета вече има годежен пръстен. 40 мъже и жени се впуснаха в търсенето на любовта в началото на романтичното риалити. Някои не успяха да намерят сродната си душа. Но за двойките, стигнали финала на "Ергенът: любов в рая", това преобрази живота им. А Церемонията на пръстена беше най-важното от тяхното романтично приключение.

Натали и Орлин

Това беше двойката, която държа в напрежение зрителите до финала. Любовният триъгълник Орлин-Натали-Тихомир накара всички да се питат - какъв ли ще е финалният избор.

Натали прие пръстена с диамант от Орлин и му каза "Да"

"Моят отговор е "Да"! Защото ти си най-прекрасният човек на този свят. Ти си най-силният човек в моите очи. Ти си моят липсващ акорд в цялото изживяване. Знаех, че вътре в мен искам теб!"

Тя призна, че най-важният пръстен за нея обаче остава този, който той й е направил от струна на китара. Двамата си казаха, че се обичат и искат да останат един до друг.

Киара и Красимир

Началото на отношенията на Красимир и Киара беше като в турски сериал - трябваше да се преборят с третия, който в тяхната ситуация беше Ана-Шермин. Двамата успяха да намерят път един към друг и да изпитат искрени чувства. На финала се появиха като повечето събития в човешкия живот - той в черно, тя - в бяло.



Киара каза "Да" на предложението на Краси, съпроводено с пръстен. "Да! Приемам! Да, да, да!"

И двамата признаха, че не искат тази приказка да свършва, както и че се обичат. А пръстенът ще бъде ново начало на техните отношения.

Филипа и Йовица

Тази двойка демонстрира симпатии един към друг още в началото на романтичното риалити и това продължи до самия му край. Те бяха една от най-стабилните двойки, макар да минаха през нелеки перипетии. Трудностите обаче сякаш ги сплотиха още повече. Йовица призна, че имат различия, но й че има сериозни намерения към Филипа. Предложението си направи като с приказките - паднал на колене.

"Граби от този живот с пълни шепи. Казвам ти "Да!"

И двамата признаха, че са влюбени един в друг и много развълнувани от ситуацията. Сгодени са!

Кристина и Петър

Той я наричаше Ледената кралица, тя пък се съмняваше, че той не е искрен, а играе роля. Криси и Петър обаче намериха път един към друг между множеството шеги, прегръдки и вечери, прекарани заедно. Петър превзе крепостта, а и сърцето на Ледената кралица.

Криси прие пръстена от Петър и му каза "Да!"

Тя призна, че го е очаквала, но най-много се е изненадала от думите му, с които е направил предложението.

Денис призна, че най-важното за нея е мъжът да бъде добър. Тя харесва във Виктор, че е отговорен и се надява някой ден да бъде нейн съпруг. "Един ден ще бъдеш страхотен баща, надявам се на нашите деца. Дано са поне 3, както сме си говорили" - сподели му тя.

Дениз прие пръстена от Виктор от Виктор с надеждата, че животът им ще продължи заедно и навън.

