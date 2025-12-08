Любопитно

До часове! Идват силни магнитни бури

Очаква се геомагнитната активност да достигне пик следобед на 9 декември

До часове! Идват силни магнитни бури
08 дек 25 | 15:00
703
Фатме Мустафова

Нова магнитна буря удря Земята на 9 и 10 декември.

Според Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките, самото изригване, регистрирано в нощта на 7 декември, не е било считано за екстремно; местоположението му е било такова, че потокът от заредени частици е бил насочен директно към нашата планета. Това означава, че въздействието върху магнитосферата ще бъде почти директно и много ефективно.

„Слънцето е активно през последните месеци, но не всяко изригване има забележимо въздействие върху Земята. Най-скорошното силно слънчево изригване се случи преди около месец, на 12-13 ноември, и предизвика мощна магнитна буря G4“, се казва в съобщението.

Очаква се геомагнитната активност да достигне пик следобед на 9 декември. Тази интензивност, особено около зимното слънцестоене, създава голяма вероятност за полярни сияния в средните географски ширини и евентуално дори в по-южните ширини.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Любопитно
Още от Любопитно
Коментирай
1 Коментара
Rudolfgaigo
преди 53 минути

Responsible gaming is essential for maintaining a safe approach to entertainment. It helps players keep balance and prevents negative outcomes. By setting limits, individuals can enjoy gaming responsibly without overextending themselves. Understanding one’s habits encourages more thoughtful choices during gameplay. Reliable platforms often promote helpful options that assist users in staying disciplined. Maintaining balance ensures that gaming remains a enjoyable activity. For many players, responsible play helps maintain clarity while keeping the experience comfortable. In the end, responsible behavior supports long-term well-being and keeps gaming sustainable. &lt;a href="https://dosweeps.com/reviews/bankrolla"&gt;cashoomo&lt;/a&gt;

Откажи