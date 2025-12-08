Анелия шокира Гала. Думите

Анелия разкри любопитни факти около себе си в „На кафе” по Нова телевизия.

Тя представи новата си песен и да разкаже за голям концерт, който подготвя отсега за догодина. Още с началото на разговора попфолк звездата направи възможно най-големия комплимент на водещата.

Анелия разказа, че си ляга рано и много бързо заспива. Предната вечер не било така, защото се вълнувала, че ще гостува при Гала.

„Нещата в нашия жанр се променят, търсят се повече ритмични песни, а не балади. Аз мисля комерсиално, но не искам да изгубя това, което ме вълнува като творец”, обясни певицата.

„Малко прекалих с романтиката”, приза Анелия и обеща повече хитове за дансинга.

Звездата призна, че много е внимавала за текстовете си, защото е вярвала, че каквото изпее, ѝ се случва в живота. Сега обаче имала друг поглед върху нещата, след като много дълбоко навлязла в изучаването на психология, обясни Анелия.

