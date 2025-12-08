Орлин Горанов падна на колене пред Софи Маринова

Нещо невероятно се случи на юбилейния концерт на Софи Маринова и "Ку-ку бенд". Орлин Горанов падна на колене пред Софи. Най-незабравимият момент в грандиозното шоу бе именно появата на Орлин Горанов.

По време на дуета им "Светът е за двама", той падна на колене пред Софи и ѝ целуна ръка - жест, който разтърси цялата зала и предизвика бурни аплодисменти. Публиката дълго ще помни този миг на уважение и признание към легендата, която на 5 декември навърши 50 години.

Концертът, част от четирите обявени дати за юбилея на Софка, бе изпълнен с изненади емоции и приятелско присъствие на най-близките ѝ колеги. Софи беше в прекрасно настроение и не пропусна да се пошегува със себе си:

"Ох, забравям да пея… Стоя и се наслаждавам на страхотния балет на оркестъра "Ку-ку бенд" и разбира се, на вас - публиката . Залата избухна в смях и още по-голяма любов към изпълнителката, писа "България Днес".

Сред първите, които излязоха на сцената за дует беше Иван Динев-Устата. Той внесе много настроение и колорит, но истински трогна публиката с думите: "Софи, ти не си певица. Ти си сърце, което пее".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com