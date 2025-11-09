Скандал! Андреа избухна срещу Меди: „Присвои си нашата песен“

Истинска попфолк буря се разрази онлайн – Андреа публично нападна Меди, обвинявайки го, че си е присвоил заслугите за хита „Да си тук“. Поводът е интервю на певеца, в което той говори за песента, без дори да спомене нейното име. Изпълнителката, известна със своята откровеност, не остави нещата без реакция и избухна в Инстаграм с пост, който взриви социалните мрежи.

Скандалът: „На дивана на Моника бяхме...“

Андреа публикува откъси от интервюто на Меди при Мон Дьо, като към тях добави язвителен коментар. Причината – певецът разказал, че вдъхновението за хита му дошло от лична кореспонденция, в която се появили реплики като: „Ти никога цвете не ми подари“ и „Ти дори не си нежен с мен“. Тези редове по-късно станали част от куплета на песента.

„На дивана на Моника бяхме, когато ти казах как да направим припева“, написа Андреа, визирайки общата им приятелка Моника Валериева – по ирония на съдбата, също бивша на Меди. С това изречение тя сложи началото на една от най-коментираните онлайн драми в последно време.

Песента, припевът и мълчанието

Феновете веднага се включиха в дискусията, припомняйки, че припевът на „Да си тук“ подозрително напомня този на Бруно Марс в хита „When I Was Your Man“. Докато Меди пее за цветя, танци и загубена любов, Бруно Марс прави същото – само че години по-рано. Андреа също не скри, че именно това парче е вдъхновило идеята за българския хит и че тя е подтикнала Меди да се опре на него.

Мълчанието на Меди обаче я разгневило допълнително. След като дълго време премълчавала темата, певицата решила да проговори публично. И думите ѝ се чуха високо. Според хора от бранша това не е първият случай, в който Андреа се чувства изключена от проект, в който има ключова роля.

Новата песен и личните рани

Докато спорът за „Да си тук“ продължава да разпалва коментари в социалните мрежи, Андреа вече събира овации с новото си парче „Tona, tona“ – съвместен проект с румънския хитмейкър Кости и ромската звезда Tzanka Uraganu. Клипът впечатлява с два танцови състава, кукерска група и силно послание.

Не липсват и спекулации, че песента е вдъхновена от драматичната ѝ раздяла с Кубрат Пулев. „Топа, топа, топа, във ръцете си държеше… Топа, топа, топа, ти гадняр със нея беше“, пее Андреа с емоция, която трудно можеш да сбъркаш. С тези думи тя сякаш затваря не само стара любов, но и отваря нова глава – тази, в която припевите вече носят само нейното име.

