Дони Василева изповяда изнасилване, загуба и тъмни сили

Сензационно и болезнено откровение разтърси ефира – Дони Василева проговори за най-тежката тайна, пазена с години. Пред Мон Дьо по Нова телевизия Мис Баба разказа, че е била изнасилена от свой клиент – травма, която мълчаливо носила десетилетия. Днес, след години болка и загуби, тя казва едно: „Няма нищо по-силно на този свят от истината. Само тя не може да бъде съборена.“

„Най-трудното нещо, което преживях“

„Това беше най-трудното нещо, което трябваше да изживея още много пъти, пишейки“, сподели Дони за ужаса, на който е била подложена. „До последния ден, преди да предам книгата за печат, не бях сигурна дали ще оставя тази глава, защото никога през целия си живот абсолютно на никого не бях го споделила.“

Тя призна, че е решила да проговори не само за себе си, но и за всички жени, преживели подобно насилие. „Не носете тази рана. Не трябва да се чувствате виновни“, каза тя с увереност и сила. Василева напомни, че през 90-те много жени са останали без справедливост и без глас. „Ние живеем сред хора, които са правили подобни неща. И вероятно и днес се случва“, каза Дони, добавяйки с горчив реализъм: „За да си позволят дори да си помислят да го правят, това означава, че тези хора са силни хора. По някакъв начин.“

Смърт, болка и ранно порастване

Зад усмивката ѝ стои живот, белязан от тежки изпитания. Дони е омъжена още на 16, а само три години по-късно губи детето си, майка си и брака си. „Когато казах „да“, бях дете и вярвах, че ме чака най-доброто“, спомня си тя. Болестта на първородния ѝ син Иван, диагностициран с хидроцефалия след вирусен менингит, променя всичко. „Тогава осъзнах, че с детството е свършено“, казва тя.

Раната остава завинаги. „Тези две седмици се оказаха фатални. Детето щеше да живее още, ако аз се грижех за него или майка ми“, признава Дони. Споменът за последния миг със сина ѝ е почти изтрит от съзнанието ѝ. „О, това е в деня на погребението. Не го помня. Аз помня аромата му“, казва тя с пречупен глас. В една от книгите си описва момента, когато се сбогува: „Когато го извадих от камерата и сълзите ми започнаха да падат върху лицето му... започнаха да го размразяват.“

„Той беше на две години, но за мен беше бебе“, казва Дони, която по това време е бременна с третото си дете. „Истински се страхувах дали от тази болка няма да направя нещо на плода... Страховете бяха още по-големи“, допълва тя.

Магии, болест и Вальо Топлото

В най-мрачния период от живота си Василева се сблъсква и с нещо, което дълго отказвала да приеме – срещата си с т.нар. тъмни сили. „Много хора, и аз съм една от тях, не вярват в магии... но се оказа, че съществуват такива тъмни сили“, признава тя. Тогава здравето ѝ се срива напълно. „Аз гаснех като свещ, буквално се стопявах. Бях 50 килограма, лежах в леглото и нямах сили да стана“, спомня си тя.

Лекарите не откриват причина за състоянието ѝ, но именно тогава в живота ѝ се появява човекът, за когото по-късно ще говори цяла България – Валентин Димитров, по-известен като Вальо Топлото. „Тези имена, които съм преценила, съм ги сменила. И едно от тях е името на Вальо Топлото“, казва Дони, уточнявайки: „Това е много преди той да стане известен... Не бих искала някой да остане с впечатлението, че съм била част от живота му в този период.“

За нея това е била история, започнала с чиста любов, но завършила с осъзнаване. „И съм благодарна до ден днешен на най-добрия му приятел, който една сутрин рано позвъни на вратата ми и каза: „Събери си нещата и си тръгвай.“ Тогава той ми обясни защо – че Валентин ме обичал, но никога нямало да приеме децата ми. И аз разбрах, че това не е просто раздяла, а спасение.“

