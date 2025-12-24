Ресторантите в Ню Йорк се равниха по "Оземпик"

Все повече ресторанти в Ню Йорк започват да се адаптират към новите хранителни навици на клиентите си, повлияни от нарастващата употреба на медикаменти за отслабване като „Оземпик“. Тези лекарства намаляват апетита и променят начина, по който хората се отнасят към храната – както у дома, така и навън.

Лина Аксмахер, 41-годишна жителка на Ню Йорк, дълго време с ентусиазъм опознава кулинарната сцена на града. След като започва да приема „Оземпик“, тя сваля девет килограма и губи желанието си за сладко, десерти и коктейли. Въпреки това Лина не иска да се отказва от социалните си контакти и вечерите навън – просто предпочита по-малки и по-достъпни порции.

Някои заведения, като Le Petit Village, вече са реагирали на тази промяна, като предлагат по-малки ястия на по-ниски цени. Така клиентите могат да се насладят на храненето, без да плащат за големи порции, които няма да изядат.

Причината за тази трансформация е рязкото увеличаване на употребата на т.нар. GLP-1 рецепторни агонисти – лекарства, използвани за диабет и контрол на теглото. Известни под имената „Оземпик“, „Уегови“ и „Мунджаро“, те вече се използват от около един на всеки осем американци, според проучване на Kaiser Family Foundation.

С одобрението на първата таблетна форма на „Уегови“ от FDA, пазарът за тези медикаменти се разширява още повече. Това отваря нови възможности за бизнеси, които искат да отговорят на нуждите на хората с намален апетит.

Аристотел Хацигеоргиу, собственик на няколко ресторанта в Ню Йорк, забелязва, че клиентите оставят голяма част от храната си недокосната. В отговор той въвежда меню с по-малки бургери, по-малко пържени картофи и малка напитка на достъпна цена. Идеята се оказва успешна както сред хората на медикаментозно лечение, така и сред клиенти, които просто искат по-евтина храна.

Според диетолога Марион Нестле от Нюйоркския университет тези лекарства вече променят начина, по който американците се хранят. Тя отбелязва, че когато храната престане да бъде удоволствие, това има дълбоки последици. Макар за някои медикаментите да са „чудодейни“, дългосрочните им ефекти все още не са добре проучени.

Лина Аксмахер признава, че понякога спира „Оземпик“, за да си позволи отново да изпита глад и удоволствието от храната. Въпреки това тя смята, че лекарството ѝ е помогнало да изгради по-здравословни навици – да пие по-малко алкохол и да бъде по-активна физически, съобщи БТА

