От калинката до Библията. Ралица Паскалева разказа най-личното

„Винаги си намирам кусури - дали съм достатъчно добър човек, добър родител, дали съм достатъчно добра в професията си.“ С това откровено признание актрисата Ралица Паскалева изненада зрителите в ефира на Нова телевизия, като разкри, че зад публичния й образ стои много по-чувствителна и уязвима личност.

Паскалева призна, че е изградила своеобразна фасада за хората, които не я познават отблизо. По думите й тя е свръхемоционална и всяко интервю я кара да се чувства сякаш се „разголва“, защото губи контрол над емоциите си и излиза извън зоната си на комфорт. „Една от най-важните ми задачи е да не давам възможност на злото, което ни заобикаля, да вземе превес в моя живот“, допълни тя.

Актрисата разкри и по-неочакван източник на вдъхновение – Библията. Тя сподели, че често се връща към нея и припомни, че фразата „Не се страхувай“ се среща 365 пъти – по веднъж за всеки ден от годината. Паскалева се върна и към ученическите си години, които не винаги са били леки, тъй като често се е чувствала като аутсайдер.

С усмивка тя разказа и как е взела едно от най-важните решения в живота си – да кандидатства в НАТФИЗ, вместо да следва детската си мечта да стане археоложка. „Сънувах и се събудих с ясното усещане, че няма да уча археология, защото щях да съм нещастна“, сподели Паскалева.

Особен интерес предизвика и коментарът й за слуховете около брака й с волейболиста Теодор Салпаров. „Всичко започна от една снимка с калинка на ръката ми. Хората я видяха и решиха, че сме се оженили тайно тази година. Истината е, че се оженихме още преди второто ни дете“, уточни актрисата.

Тя коментира и публикацията си в социалните мрежи след ареста на Димо Алексиев, задържан за шофиране след употреба на алкохол. Паскалева подчерта, че постът ѝ е бил продиктуван единствено от тъга: „Първото чувство, което изпитах, беше тъга – постът беше за него, не за другите хора“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com