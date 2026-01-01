Гришо и Ейса взривиха Сидни с новогодишното си парти

Най-добрият български тенисист Григор Димитров и половинката му Ейса Гонзалес посрещнаха 2026 година в Сидни, далеч от зимния студ и под ритъма на шумно парти с приятели. Мексиканската актриса буквално взриви социалните мрежи с кадри и видео от празненството, които за минути привлякоха вниманието на фенове от цял свят.

Димитров е в Австралия за старта на новия тенис сезон, като му предстои участие на турнира в Бризбейн, който вече е печелил през 2017 и 2024 година. Надпреварата започва на 4 януари, а Сидни се превърна в първата спирка на Гришо за 2026-а – този път не само като спортист, но и като влюбен мъж под светлините на прожекторите.

Преди началото на турнира българският тенисист направи и рядко откровено признание за личния си живот, разкривайки колко важна роля е изиграла Ейса в най-трудния му период. След като през 2025 година поредица от контузии го принудиха да се откаже от участие в редица престижни турнири, кариерата му за известно време беше поставена на пауза.

„Без нея щеше да ми е много по-тежко. Тя беше до мен във всеки един момент, окуражаваше ме, вдъхваше ми увереност и ми даваше сили да продължа напред. Изключително съм благодарен за нейната подкрепа“, призна Димитров. Новата година за Гришо започва с надежда, любов и нови цели, а Сидни се оказа перфектният фон за този нов старт – както на корта, така и извън него.

