Ейса направи неочаквано признание за Гришо
Звездата разказа открито за педантичните навици на Димитров
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Звездата разказа открито за педантичните навици на Димитров
Актрисата даде откровено интервю
Двамата бяха снимани при посещение в ресторанта на луксозната италианска верига "Чиприани"
В момента двамата са разделени от двете страни на земното кълбо
Димитров и холивудската актриса посрещнаха 2026 г. под светлините на Австралия
Разделиха ли се двамата?
Димитров се възстановява след операцията на гръден мускул
Гришо сподели няколко снимки от ваканцията, като една от тях предизвика усмивки
Най-добрият български тенисист навършва 34 години
Бяха снимани преди дни да се разхождат заедно, хванати за ръка по улиците на Мадрид
Издаде ги видео от мача в Мадрид