Гаджето на Гришо засенчи холивудски звезди! Попадна в престижна класация

Гаджето на Гришо засенчи холивудските звезди. Ейса Гонсалес привлече погледите и попадна в престижна класация за най-стилните тоалети. Това се случи на афтърпартито след церемонията "Златен глобус 2026". Мексиканската актриса избра зашеметяваща бяла рокля, с която блестеше сред звездите. Изборът й на облекло я нареди до имена като Амал Клуни, Дженифър Лопес и Приянка Чопра. Коктейлът след престижните награди се проведе в Лос Анджелис.

В момента Григор Димитров и Ейса Гонсалес са разделени от двете страни на земното кълбо. Българският тенисист е в Мелбърн, където се готви за старта на първия за годината турнир от Големия шлем - "Аустрелиън Оупън". Разстоянието между Лос Анджелис и Мелбърн е приблизително 12 800 километра.

