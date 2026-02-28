Голямо събитие за най-обичаната тв водеща

Мария Силвестър е българска телевизионна водеща, модел и актриса. Учила е „Право“ и „Психология“, а в края на 90-те е модел.

По собствените ѝ думи към телевизията се е ориентирала случайно, когато я повикали да стане сценарист в сутрешното предаване на Гала „На кафе“. Преди това работела в списание.

Позната е на зрителите като водеща и репортерка – от предаванията „Тройка по никое време“ по TV7, Вечерното шоу на Азис по PRO.BG/ TV2, „Красива наука“ (заедно с ядрения физик Леандър Литов) по БНТ, комедийния сериал „Тя и той“, танцувалното риалити по Нова телевизия „VIP Dance“, където участва в един отбор с Боби Турбото и двамата са сред фаворитите на публиката.

Заедно с Камен Воденичаров и Андрей Захариев, е едно от лицата на седмичното токшоу по БНТ 1 „Неделя по три“ (н3Dеля Х3). През 2009 година участва в шоуто VIP Dance заедно с актьора Борислав Захариев. През 2014 г. е водеща на третия сезон на реалити предаването по bTV, „България търси талант“.

Води и четвърти, и пети сезон на шоуто. От 2016 е водеща на „Бригада нов дом“. През 2020 е водещата на благотворителния концерт „Помогни от вкъщи“ с Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Била е омъжена за актьора Силвестър Силвестров от 2000 г. до 2013 г. и имат един син – Давид. В началото на 2015 г. се развеждат. От края на 2018 година е с Михаил Пенев .

През 2024 г. на 24 февруари, Мария Силвестър се завръща като водещ на „Бригада Нов дом“, след три годишната пауза на предаването. Задно с новата бригада на Калин Евтимов (Фермата 8).

През 2023 година в съавторство със Симеон Марков и Калин Серапионов, Мария Силвестър реализира изложбения проект „МО!“. Инициаторът му, Симеон Марков казва: „В началото на своята кариера, в ефира на две вече несъществуващи телевизии – ТV7 и ТV2, Мария Силвестър излиза на улицата и започва серия от репортажи, в които интервюира отхвърлените.

Репортажите се разполагат на границата между журналистическото, художественото и политическото. Те могат да бъдат отнесени към концепцията за Гонзо журналистика, както и към традициите на социалния експеримент.“

„МО!“ е три-канална видео инсталация, съставена от личния архив на Мария Силвестър. Заглавието на творбата цитира един от най-известните репортажи на Силвестър, в който човек преминава през кадъра, прекъсва интервюто и вбесен казва по средата му: “МО!”

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com