Гришо и Ейса събраха погледите в Монако (ВИДЕО)

Григор Димитров и приятелката му Ейса Гонсалес отново приковаха погледите. Този път - в Монако.

Мексиканската актриса и модел бе до най-добрия български тенисист по време на турнира в Индиън Уелс. След това тя остана в Калифорния. Причината бяха професионални ангажименти. Гонсалес присъства на премиерата на последния си филм. Така двамата временно се разделиха заради натоварения график.

От няколко дни Ейса вече е в Европа. Тук започна сезонът на червени кортове. Димитров се готви за участие на „Мастърс 1000“ в Монте Карло. Турнирът е сред ключовите спирки през пролетта.

Снимки от Монако и вечеря в "Чиприани"

Гонсалес е при Димитров в Монако. Двамата бяха снимани при посещение в ресторанта на луксозната италианска верига "Чиприани".

Когато е у дома, Димитров се придвижва със спортния си автомобил ламборгини. И този път не направи изключение. Появата им отново привлече интерес, точно преди важния старт на българина.

Мачът в Монте Карло и сметките за ранглистата

В първия кръг в Монте Карло Димитров трябва да играе срещу Томас Мартин Ечевери от Аржентина. Мачът е насрочен за днес от 12:00 часа.

Предстои решаващ период за позицията му в ранглистата. Изчисленията показват, че на Димитров са му нужни три победи, за да остане в топ 100. Миналата година в Монте Карло той стигна до четвъртфинал. Това му донесе 200 точки.

В новата класация на АТП Григор Димитров запази 93-ото място. Турнирът в Монако може да се окаже решаващ за следващите седмици.

