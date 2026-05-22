Кои са Geek хората? Нови приложения гонят измамници от онлайн свалките

Дени Смит стояла в пресъздаден окоп от Първата световна война, когато я осенила идея.

Маниачка на тема военна история, както сама признава, била на пътуване с други ентусиасти и осъзнала огромен проблем на приложенията за запознанства – те изобщо не били създадени за хората, които надничали над ръба на окопа заедно с нея.

„Много от сайтовете за запознанства разчитат просто на огромен брой потребители, а вътре има и фалшиви профили, зад които се крият измамници“, казва тя.

Смит, която притежава фризьорски салон в Кройдън, Южен Лондон, решила да навлезе в бизнеса със запознанства, но с фокус върху „огромния пазар на по-ексцентрично ориентирани хора“.

Основателката на Geek Meet Club искала да събира хора със сходни интереси и да държи далеч армията от фалшиви профили, които според нея са сринали доверието в онлайн срещите.

Тя лично проверява всеки кандидат и това очевидно ѝ доставя удоволствие.

„Много добре разпознавам фалшивите профили. Понякога е лесно – един човек беше качил снимка на Борис Джонсън!“, смее се тя.

И без колебание отказва около 50 кандидати месечно, само и само да предпази своите 3300 членове от лошо поведение и измамници.

Geek Meet Club съществува с идеята да върне запознанствата обратно в реалния свят.

„Организираме събития, месечни куизове, а искам да наемаме и зали, където хората да идват с костюми.“

Този поклон към сложните дегизировки, любими на феновете на научната фантастика, подсказва и коя е основната аудитория на клуба.

„Комикс и sci-fi фестивалите са огромна притегателна сила за гийк обществото“, казва тя. Geek означава хора, силно запалени по определени интереси — технологии, комикси, фантастика, игри, история, sci-fi, фентъзи и подобни „маниашки“ хобита.

Целта е хората да се срещат на живо възможно най-бързо, защото онлайн запознанствата са се превърнали в истинско минно поле, осеяно с измами и лъжи.

„Казвам на членовете си да се видят на живо възможно най-скоро – на кафе в парка или по главната улица, за да разберат дали отсрещният човек е истински.“

Т.нар. catfishing – примамване на жертви чрез фалшиви снимки и измислена самоличност – има много форми.

„По-леката версия е просто снимка отпреди 10 години. Но някои хора може изобщо да не приличат на снимките си… или дори да са напълно различен човек.“

Докато едни се връщат към срещите на живо, други залагат на технологиите в борбата срещу измамите.

Платформата Cherry Dating използва софтуер, който сравнява селфи със снимка от шофьорска книжка или паспорт, за да потвърди, че потребителят е истински.

Доста кандидати обаче се отказват още при проверката на личните документи и изобщо не стигат до регистрация, съобщава BBC.

Подходът пасва идеално на професионалния опит на създателя Мейсън във финансовия сектор.

„Големите банки използват подобни системи, за да засичат аномалии в сметки“, обяснява той.

Cherry Dating задава и въпроси, чрез които оценява съвместимостта между потребителите.

„Ако сте 80% съвместими – чудесно. Така не си губите времето с човек, с когото имате едва 5% съвпадение.“

Проучване, поръчано от Мейсън, показва, че 47% от британците смятат, че нито едно приложение за запознанства не отговаря на нуждите им, а 40% казват, че тези приложения дори са намалили мотивацията им да търсят партньор.

Междувременно компанията Sumsub, която предлага услуги срещу измами, е анкетирала 2000 потребители на приложения за запознанства във Великобритания и е открила още един проблем – 54% признават, че използват изкуствен интелект, за да „разкрасят“ профилите си.

Джослин Пенк, базирана във Великобритания любовна консултантка от Тексас и основателка на Dating Classroom, се опитва да внесе ред в този хаос от фалшиви профили и AI намеси.

„Помагам на хората със стратегиите им за запознанства“, казва Пенк. „Основно работя с успешни хора, които просто не са поставяли връзките като приоритет.“

С опит в технологичния сектор тя не е против онлайн запознанствата и дори дава личен пример:

„Баща ми е на 79 и срещна приятелката си чрез Our Time – приложение за запознанства за по-възрастни хора.“

Според нея сайтовете, насочени към конкретни интереси или възрастови групи, имат много по-голям шанс за успех.

А изкуственият интелект също има своето място.

„Много хора не умеят добре да се изразяват, така че Copilot или ChatGPT могат да бъдат полезни, ако не обичате да пишете.“

Но, както често се случва с AI, лошите инструкции могат да доведат до катастрофа.

„Трябва ясно да зададете какво е важно за вас и какви са ценностите ви. Например кажете на Copilot, че търсите сериозна връзка и искате семейство.“

Решението на Пенк е зараждащата се връзка да бъде извадена от екраните възможно най-бързо.

Затова през май тя завела малка група свои клиенти на няколкодневно пътуване до Азорските острови.

Разположени на около 1000 мили навътре в Атлантическия океан от бреговете на Португалия, островите предлагат възможности за наблюдение на китове и за онова рядко спокойствие, в което човек може истински да помисли какъв партньор търси.

„Седяхме насред Атлантика – това е напълно различно пространство. Там за хората е много по-лесно да мислят за нови възможности“, казва тя.

Тази географска откъснатост била може би най-далечното нещо от втренчването в екран, което човек може да си представи.

