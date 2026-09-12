Кои са Geek хората? Нови приложения гонят измамници от онлайн свалките
Срещата на живо е от решаващо значение
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Срещата на живо е от решаващо значение
Призовават хората да се обръщат само към официалните източници на информация
Милиони спам профили бяха изтрити от мрежата на Instagram. Акцията срещу фалшивите акаунти в платформата за споделяне на снимки и кратки видеоклипове...
Разузнаването на Острова стигнало така до европейските мобилни оператори и до ОПЕК