Революция от iPhone. Най-чаканата промяна

Apple изглежда се подготвя за една от най-очакваните стъпки в развитието на серията iPhone, а именно увеличаване на RAM паметта при стандартния модел. По последни данни базовият iPhone 18 ще разполага с 12GB RAM, което представлява осезаемо повишение спрямо досегашните 8GB, използвани от компанията в няколко поредни поколения, пише "Калдата".

Това е промяна, за която много потребители настояват от години, особено на фона на Android смартфоните, където дори по-достъпните устройства вече масово предлагат 12GB RAM.

Любопитното е, че стандартният iPhone 18 няма да бъде представен едновременно с останалите модели. Очакванията са iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и т.нар. iPhone Ultra да дебютират по традиция през септември, докато базовата версия ще се появи няколко месеца по-късно, в началото на 2027 година.

Подобен ход е нетипичен за Apple и може да е знак за по-съществени промени в стратегията на компанията.

Причината: Apple Intelligence и бъдещето на iOS

Увеличението на RAM паметта не изглежда случайно. То е пряко свързано с новите AI функции, които Apple подготвя под името Apple Intelligence и които се очаква да бъдат част от следващата версия на операционната система, iOS 27.

Предполага се, че тези възможности ще бъдат показани още през юни, а реалното им внедряване да започне през есента със серията iPhone 18 Pro.

Новите AI задачи, включително езикова обработка, персонализирани предложения и локално изпълнение на модели, изискват значително повече ресурси, което прави преминаването към 12GB RAM напълно логична стъпка.

Какво още да очакваме

Според наличната информация серията iPhone 18 ще бъде по-разнообразна от всякога. Освен базовия модел се очакват още iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra, iPhone 18e като по-достъпна версия и iPhone Air 2.

Това подсказва, че Apple ще продължи да разширява портфолиото си, с цел да обхване по-широк кръг потребители.

Макар и да идва сравнително късно, преминаването към 12GB RAM при базовия iPhone е показателно. То ясно демонстрира, че компанията започва да се адаптира към новата реалност, в която изкуственият интелект и по-тежките изчислителни задачи вече са ключова част от мобилното преживяване.

И ако досега Apple разчиташе предимно на софтуерна оптимизация, сега изглежда е готова да направи и хардуерна стъпка напред в името на бъдещето.





