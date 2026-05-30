Обрат с транспорта в Европа! Невиждани тунели

Европа е на прага на най-голямата си железопътна трансформация от времето на индустриалната революция. Континентът пробива планини, прекосява морета и строи мегатунели, които ще пренаредят картата на пътуването през следващите десетилетия.

Това не е просто инфраструктура, това е нова география, създадена от човека, пише в свой материал Darik Business Review.

Континент, който иска да слезе от самолета

Европейският съюз има амбициозна цел: да убеди хората да заменят кратките полети с високоскоростни влакове. Причината е ясна - климатични цели, удобство, по-малко натоварени летища и нова култура на пътуване.

Но Европа е труден континент за железница: прорязана от Алпите, разделена от Балтийско и Северно море, разкъсана от полуострови и острови. Самолетът прелита над всичко това. Влакът - не.

Затова Европа започна да прави невъзможното: да пробива планини и да строи подводни тунели, каквито светът не е виждал.

Алпийската революция - тунелите, които променят всичко

Готардският базов тунел - първият гигант

Швейцария даде тон с Готардския базов тунел - 57 км под Алпите, най-дългият железопътен тунел в света, открит през 2016 г. Той намали времето между Цюрих и Милано до 2,5 часа и показа, че Европа може да "пресече" планините, вместо да ги изкачва.

Бренер - следващият колос

Австрия и Италия строят Бренерския базов тунел - 55 км под планините, който ще свърже Инсбрук и Болцано. Очаква се да бъде завършен през 2032 г. и да съкрати пътуването между двата града до 50 минути.

Това е най-големият инфраструктурен проект в ЕС в момента.

Лион-Торино - най-спорният мегапроект

Франция и Италия изграждат 58-километров тунел под Мон Сени, който ще промени товарния и пътническия трафик между двете страни. Но проектът е белязан от протести, екологични спорове, закъснения и огромно поскъпване. Някои участъци може да се забавят до 2045 г.

Под морето: Северна Европа пише нови правила

Фемарнбелт - най-дългият потопен тунел в света

Дания и Германия строят 18-километров подводен тунел, който ще свърже Лоланд и Фемарн. Той ще намали пътуването между Копенхаген и Хамбург с два часа и ще бъде най-дългият потопен тунел на планетата.

Тунелът се изгражда от гигантски предварително изработени елементи - инженерно чудо, което няма аналог в Европа.

Хелзинки–Талин - 100 км под Финския залив

Финландия и Естония пък подготвят най-дългия подводен железопътен тунел в света - 100 км под морето, който ще свърже двата града в единна икономическа зона. Проектът е част от коридора North Sea–Baltic и ще промени връзките в целия регион.

Цена, която расте. Срокове, които се разтягат

Европейската сметна палата предупреди, че разходите по осем ключови проекта са се увеличили средно с 82%, а средното закъснение е 17 години.

Причините са сложни: труден терен, екологични процедури, политически спорове, инфлация, липса на работна ръка.

ЕС вече призна, че основната мрежа TEN‑T няма да бъде завършена до 2030 г.

Защо въпреки всичко Европа продължава?

Защото железницата е бъдещето на континента. Тя е по-чиста, по-бърза, по-удобна и по-устойчива. Тя свързва региони, които досега са били разделени от природата. Тя създава нови икономически оси - Цюрих-Милано, Виена-Венеция, Копенхаген-Хамбург, Хелзинки-Талин.

Както казва Ник Брукс от ALLRAIL, тези мегапроекти са „преломни за европейската железница“.

Новата карта на Европа

Когато всички тези тунели бъдат завършени, Европа ще изглежда различно. Алпите вече няма да са бариера. Балтийско море вече няма да е граница. Северът и Югът ще бъдат свързани с линии, които ще променят начина, по който пътуваме, работим и живеем. Това е нова епоха е епохата, в която Европа пробива собствената си география, за да създаде нова.

