Селото с кристалния въздух до София става имотно бижу. Златни къщи

Мястото, където въздухът лекува

Има едно село до София, които не просто предлага уникална гледка и простор, но и в буквалния смисъл лекува. Искрец! В него въздухът прави чудеса, природата пречиства, я тишината връща силите. Не случайно именно тук се намира Специализираната белодробна болница „Цар Фердинанд I“ – едно от най-старите и уважавани лечебни заведения в България, създадено именно заради уникалния микроклимат на Искрец.

Този въздух - сух, чист, планински, богат на отрицателни йони, е бил причина хиляди пациенти да идват тук през десетилетията. Днес той е и една от причините нови семейства да търсят вила и дори дом точно в това село.

Пазар, който вече не е тайна

Имотният пазар в Искрец се развива тихо, но уверено. Офертите са малко, но цените говорят достатъчно. Къщите се предлагат от около 34 000 евро за малки имоти за ремонт до над 200 000 евро за масивни, поддържани домове с двор, гледка и потенциал за целогодишно живеене. В някои сайтове се появяват и оферти, които надхвърлят 250 000 евро – знак, че селото вече е в категорията „премиум периферия“.

Това е пазар, който се държи високо не заради масовост, а заради качество. Малко оферти, силно търсене, стабилни цени - това е формулата на новото имотно бижу до София.

Кой купува в Искрец

Профилът на купувача е нов и различен. Това са хора, които искат да живеят близо до София, но не в нея. Семейства, които търсят чист въздух, пространство, двор, възможност за живот извън града, без да губят връзка с него. Хора, които вече са обиколили Бистрица, Панчарево, Лозен, Хераково и са видели, че там цените са скочили до небето.

Искрец е следващата логична спирка - по-тих, по-зелен, по-достъпен, но с усещане за място, което тепърва ще разцъфне.

Културното наследство и силата на мястото

Районът около Искрец е богат на история и природни забележителности. Наоколо се редуват стари манастири, параклиси, римски пътища, скални образувания и горски пътеки, които водят към сърцето на Стара планина.

Селото пази духа на старите курортни години, когато хора от цялата страна идваха тук за лечение, почивка и възстановяване. Тази културна памет, съчетана с природната красота, създава усещане за място с характер, а не просто точка на картата.

Чудесата на Искрец – природата като капитал

Районът около селото е като отворена книга с чудеса, които тепърва ще бъдат откривани от новите жители.

Искрецкият манастир стои като духовен страж над долината – тих, старинен, с онзи особен мир, който само планинските манастири притежават.

Пещерата Душника е едно от най-интересните природни образувания в региона – прохладна, мистична, с легенди за лековита енергия. Четиривходовата пещера е водна, хоризонтална, лабиринтна пещера с обща дължина от 876 м. Температурата на водата в нея е 11 градуса по Целзий.

Добравишката Скакля е водопад, който през пролетта се превръща в бяла струя, падаща от височина като разпиляна коприна.

Скалният феномен Сколо е природна сцена, изваяна от вятър и време - място, което сякаш е създадено за легенди.

А само на осем километра от селото Искърът се превръща в арена за рафтинг - едно от най-атрактивните приключения около София, което привлича туристи и адреналинови търсачи.

Сравнение с други софийски села

Докато Бистрица и Панчарево вече са недостижими за много купувачи, а Хераково и Мрамор се превърнаха в „златни квартали“ със сделки над 300 000 евро, Искрец е в онзи сладък момент, в който пазарът е жив, но не е прегрял.

Той напомня Лозен преди пет години - място, което всички подминаваха, докато изведнъж не се превърна в хит.

Искрец е точно там: на прага между скрито село и нова имотна сензация.

Перспективата

Всичко сочи, че селото ще продължи да расте. Чистият въздух, лечебният климат, природата, близостта до София, малкият брой имоти и новият тип купувачи създават стабилна основа за бъдещ ръст.

Искрец вече не е просто място за уикенд. То е място за живот. И място, което все по-често ще се нарича имотно бижу.

