Още един курорт на морето пламна!

Голям пожар избухна в района на Свети Влас. По първоначална информация огънят е тръгнал от нерегламентирано сметище с изхвърлени отпадъци.

Над района се издига гъст черен дим, който се вижда от километри.

Пламъците са обхванали терен в близост до хотелски комплекс в края на Свети Влас, в посока курорта "Елените". На място са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на огъня.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас съобщиха за БНТ, че към момента няма непосредствена опасност за туристите и гостите на близките хотели и не се налага евакуация.

Причините за възникването на пожара се изясняват. Пожарникарите продължават работа на терен, за да не допуснат разпространение на огъня към съседни обекти и растителност.

