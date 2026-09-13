Още един курорт на морето пламна!
Гъст черен дим, който се вижда от километри.
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Гъст черен дим, който се вижда от километри.
Първоначално е съобщено за горяща стая в хотела.
Не е установена причината
Хората се евакуират от плажа
За първи път след прекратяването на огъня с Хизбула
Има ли щети и напрежение сред хората
На улица с много складове
Слуховете обтегнаха обстановката в клуба
Какво се случи и каква е реакцияна на местните власти
По чудо няма постраадли
14 са заразените деца, МЗ създава организация за прибирането им
Осем души са обгазени
Пожар е пламнал в пътническия влак Горна Оряховица - Плачковци. Инцидентът станал тази вечер в района на село Самоводене, съобщава Нова тв. Огънят би...
Враца. Пламъци плъзнаха и по склоновете на Стара планина, в района на врачанското село Синьо бърдо.Пожарът е лумнал по обяд в петък и обхванал стотици...