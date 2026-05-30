Изненада! Ето на кое място поставиха България сред най-добрите държави в света

България се нарежда на 39-о място в класацията за най-добра страна, която се изготвя от американската медийна компания „Ю Ес Нюз енд Уърлд Рипорт“ (U.S. News & World Report). Има и подкласации по отделни показатели, като там най-високото класиране на страната ни е 26-а позиция по състояние на околната среда.

Най-ниско е българското класиране в сферата на общественото здраве - на 56-о място. В останалите класации страната се подрежда близо до позицията си в генералната класация.

На първо място в генералното подреждане е Швейцария, а след нея се нареждат съответно Дания и Швеция. От държавите съседки на България по-напред се нарежда единствено Гърция, която заема 36-а позиция.

Класацията „Най-добрите страни“ на „Ю Ес Нюз енд Уърлд Рипорт“ представлява глобален индекс, който оценява държавите според качеството на живот, икономическото развитие, управлението, инфраструктурата, културата, здравеопазването и други показатели. Проектът се изготвя съвместно с „Уортън Скул“ (Wharton School) към Университета на американския щат Пенсилвания.

Класацията е изцяло базирана на официални данни от организации като Световната банка, ООН и други. Класирането е на Топ 100 по 100 показателя, групирани в следните осем основни категории: управление, икономическо развитие, здраве, инфраструктура, инвестиционни възможности, култура и туризъм, гражданско общество и състояние на околната среда.

В описанието за България се подчертава, че страната заема стратегическо положение в Югоизточна Европа и е член на ЕС и НАТО, което "ѝ дава институционална стабилност и интеграция в западните структури". Посочва се също и богатото културно и историческо наследство, ролята ѝ като една от най-старите държави в Европа и че е известна като родината на кирилицата.

В същото време се отбелязват и структурни предизвикателства - сравнително високи нива на корупционни възприятия, демографски спад, неравномерно икономическо развитие и ограничена глобална икономическа тежест.

