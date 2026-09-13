Струма почерня край Кюстендил: Мъртва риба притесни хората
Граждани публикуваха снимки на скобар, мряна и клен, а институциите проверяват случая
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Граждани публикуваха снимки на скобар, мряна и клен, а институциите проверяват случая
Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
Глобите за големи компании може да скочат до милиони евро, а Рила ще бъде следена с камери срещу пожари и бракониери
Дъждът невинаги спасява – ето кои са най-разпространените заблуди
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„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще видим много високи глобални температури“, прогнозира проф. Адам Скайф
Алармират, че липсват места, където да ги предават за преработка
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Инициативата се реализира с подкрепата на Vivacom Регионален грант
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Наредбата за определяне на продуктовите такси е от 2008 г.