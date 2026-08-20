Рожден ден в парка? Внимавайте – глобата може да стигне 511 евро

Рожден ден, семейно събиране или частно тържество в столичен парк са напълно възможни, но има едно важно условие – събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.

Това обясни пред БНР заместник-кметът на Столичната община по направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев. По думите му Общината няма да отказва провеждането на частни празненства в парковете, стига те да бъдат предварително заявени.

Тържествата могат да се провеждат между 8:00 и 23:00 часа.

Ако обаче празненството е организирано без необходимото заявяване, санкцията може да се окаже доста неприятна за домакините. Глобата е между 153 и 255 евро, а при повторно нарушение достига от 306 до 511 евро.

Освен спазването на правилата, от Общината напомнят и за нещо далеч по-прозаично, но често забравяно след празника – боклука.

„Добре би било след това да си изхвърлят отпадъците на определените за това места“, призова Милушев.

Най-често след парковите празненства остават балони, украси и различни други отпадъци, които след това се почистват от парковите работници.

При нанесени щети Общината може да ги отстрани и да предяви сметката на организаторите. По думите на Милушев има начини да бъде установен човекът, който е организирал събитието.

Въпросът обаче не е просто в глобите.

„Смисълът е да имаме уважението един към друг – да зачитаме правата един на друг, да не пречим на другите и да пазим околната среда“, подчерта заместник-кметът.

По думите му много малко граждани подават заявления за паркови тържества.

А според него заявяването на събитието е знак, че организаторите са отговорни не само към собствените си гости, но и към останалите хора, които използват общественото пространство.

Санкцията се налага с акт за нарушение на обществения ред. Целта, подчерта Милушев, не е хората да бъдат наказвани, а да се пазят спокойствието и правата на всички.