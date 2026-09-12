Рожден ден в парка? Внимавайте – глобата може да стигне 511 евро
Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
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Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
Почват с дрогата в ранна детска възраст
Продължителността на извънредните мерки все още не е ясна
Радарите засекоха неизвестен обект, изтребители не успяха да го намерят
Сред ентусиастите има и гости от Белоградчик, откъдето са и екипите на балоните
Калоян Милтенов е доверено лице на Бойко Рашков, твърди разследващ журналист
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Специалистите предупреждават, че вдишването на този газ унищожава Б12 в организма
Ако човек е голям, колкото са големи мечтите му, то за Пламен Мирянов върховете са покорени и вече лети над тях. На балон. Но в случая не става въпрос...
Проект, наречен „Приключение с балон", бе представен във Видин. Той се реализира от Агенцията за регионално развитие във Видин и Монтана и от организ...
В събота сутринта два балона се издигнаха над уникалните скали на Белоградчик, съобщиха от общината в туристическия град. Те излетяха от площадка до и...
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