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Балони ще разпръскват Wi-Fi

Балони ще разпръскват Wi-Fi

"Екс" и "Гугъл" с иновативни предложения, изпробват услугата в Индонезия Пълнят ги с хелий, "учат" ги накъде да летят Възможно е съвсем скоро иноват...

30 март | 5:00
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