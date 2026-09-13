Рожден ден в парка? Внимавайте – глобата може да стигне 511 евро
Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
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Събитието трябва да бъде заявено предварително в Общината.
Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
Точните обстоятелства около инцидента засега остават неясни
Разбойници нападат с ножове, хората от квартала-в страх
„Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“, протестират и в Саутхамптън
Столицата Вашингтон вече е под контрола на федералните сили
Той акцентира върху стриктното спазване на законите като основополагащо за действията на органите на реда
той разясни санкциите при нарушаване на обществения ред
София. "Кметът на София няма ресурса да осигури обществения ред. Това се прави от полицията", заяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова на за...