Див екшън край "Плиска"

Жители на района около подлез „Плиска“ в София алармират за сериозно влошаване на сигурността и зачестили случаи на агресия. Повод за новото напрежение стана разказът на мъж, който твърди, че е бил преследван от въоръжени с ножове нападатели, докато се прибирал с приятелката си, съобщава dariknews.bg.

„Прибирахме се късно вечерта през уикенда. Излизахме от подлеза, когато след нас тръгнаха няколко души. Извадиха ножове. Бях с приятелката си, която много се изплаши. Обърнах се, развиках се и за щастие всичко приключи без инцидент“, разказа Калин, който живее в района.

По думите му проблемът не е от вчера. Той твърди, че през последните две години ситуацията постепенно се е влошила, а вечер районът около подлеза се превръща в място за събиране на групи от бездомници, наркозависими и хора, злоупотребяващи с алкохол.

Жители показват снимки на хора, които спят по пейките в парка около подлеза, и твърдят, че нерядко стават свидетели на сбивания, скандали и агресивно поведение.

„Под прозорците ни се бият. Има бездомници и просяци. Това продължава от месеци и вече е опасно“, разказва друга жена от квартала.

Хората твърдят, че многократно са подавали сигнали до институциите и са провеждали срещи с представители на районната администрация. Според тях обаче реални резултати няма.

От районната администрация посочват, че възможностите им за пряка намеса са ограничени. Направен е опит част от пейките около подлеза да бъдат премахнати, за да се ограничат събиранията, но според местните жители това само е преместило проблема на няколко метра разстояние.

„На практика им осигуряваме безплатна леглова база. Това са хора с тежки зависимости и социални проблеми“, коментира възмутена жителка.

Други жители са още по-категорични и описват района като „гето“, което според тях никога не е изглеждало по този начин.

„Живея тук повече от 60 години и не съм виждала подобно нещо“, споделя жена от квартала.

Недоволството вече прераства в готовност за граждански протест. Хората настояват за по-често полицейско присъствие, засилен контрол и конкретни мерки за възстановяване на сигурността.

„Безопасността ни трябва да бъде гарантирана. Не може институциите да си прехвърлят отговорността. Някой трябва да поеме контрол над ситуацията“, категорични са жителите.

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