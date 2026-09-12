Напрежение взриви центъра на София. Бездомни отказват настаняване
Общината обяснява, че не може да ги премести насила, въпреки сигналите за агресия, мръсотия и нарушения на реда
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Общината обяснява, че не може да ги премести насила, въпреки сигналите за агресия, мръсотия и нарушения на реда
Разбойници нападат с ножове, хората от квартала-в страх
Запалили пластмаса, за да се топлят
Пожарът лумнал през нощта
Губернаторът на Калифорния се изказа
Предполага се, че е отговорен за две убийства на бездомни хора
По официални данни регистрираните в Дания бездомници са 6500
Това се случи след призив на столичанин в социалните мрежи.
Собственикът на ресторанта трябва да се изнесе до 5 март
Добрият самалянин плати нощувките в хотел на хора, които живеели в палатки край града
Холивудските звезди са имали тежък период в живота си, но не се отказали да следват мечтата си
През изминалата нощ 204 души са пренощували в двата Кризисни центъра за настаняване на лица без дом в столицата. Екипи на дирекция „Социални дейности...
Националният омбудсман Мая Манолова ще настоява държавата да поеме разходите по грижата за бездомни и самотните хора. Това обяви тя в родния си град К...
Сигнали за седем бездомници са подадени в социалните служби в Перник. Само един от тях обаче е прибран на топло, съобщи директорът на Областната дирек...
Как може да завърши една отменена сватба? След като партньорът на Дана Олсен й съобщил, че вече не желае да се жени за нея, изоставената булка решила...
Бебе се роди в бургаския приют за бездомни. Двамата родители се срещнали именно в социалния дом, където потърсили подслон от студа. Любовта между 25-г...
167 души са приети в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в кв. „Захарна фабрика" през изминалата нощ. Това каза директорът на центъра Бо...
Иска да се погрижи за хората с ментални проблеми в "забравените" домове Тя е обикновен човек. Студент в Богословския факултет. Майка е на три деца. Н...
127 души са приети в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в кв. „Захарна фабрика" през изминалата нощ. Това съобщи пред „Фокус" директорът...
51 души са прибрани в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора през изминалата нощ. Причината са ниските температури през последните дни. Това...