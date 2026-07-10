Напрежение взриви центъра на София. Бездомни отказват настаняване

Нарастващо напрежение има в района на пл. „Гарибалди“ в София заради групи хора без дом, за които работещи наоколо твърдят, че системно нарушават обществения ред. Сигналите са за агресивно поведение към минувачи, просия, употреба на забранени вещества пред непълнолетни, липса на хигиена и престъпни прояви. По думите на хора от района наскоро е бил предизвикан и пожар.

Столичната община обяснява, че има денонощен екип за настаняване в центрове, но без съгласие на самите лица принудително преместване не може да се направи.

Сигнали за страх в сърцето на града

Работещи около пл. „Гарибалди“ описват ситуацията като все по-трудна и неконтролируема. Според тях броят на хората без дом в района расте, а проблемите вече не са единични случаи, а ежедневие.

Най-сериозните им опасения са свързани със сигурността на минувачите и клиентите в околните обекти. Те твърдят, че част от лицата са агресивни, притесняват преминаващите и създават усещане за риск в една от най-оживените централни зони на София.

Особено тревожни са твърденията за употреба на забранени вещества пред непълнолетни. Хората в района посочват и просията, замърсяването и липсата на хигиена като проблеми, които променят облика на площада.

Пожарът засили тревогата

Напрежението се е увеличило и след случай, при който според сигналите хора от групата са предизвикали пожар. Това е превърнало темата от въпрос за ред и чистота в проблем за безопасността.

Местните смятат, че ситуацията вече изисква не само социална намеса, но и по-видимо полицейско присъствие. Страхът им е, че без постоянен контрол районът ще продължи да се връща към същата картина.

Общината: Има екип, но няма принудителен механизъм

Заместник-кметът на Столичната община по направление „Социални дейности и здравеопазване“ Надежда Бачева обясни пред Нова телевизия, че общината има екип, който работи денонощно, за да могат тези лица да бъдат настанявани в центрове за временно настаняване.

„Когато те откажат, ние нямаме механизъм, по който да ги преместим оттук. Те проявяват по-голямо желание за престой през зимата. От района на пл. „Гарибалди“ имаме нееднократно настанени, но излизат и се връщат отново“, обясни Бачева.

Това е и най-трудната част от казуса. Социалната услуга може да бъде предложена, но не и наложена, ако няма основание за друг тип институционална намеса.

Настаняване за шест месеца и нова оценка

Бачева уточни, че хората могат да останат в център за временно настаняване за период от шест месеца. Ако след това не успеят да се установят на друго място, може да им бъде направена нова социална оценка и престоят им да продължи.

Столичната община посочва на сайта си три центъра за временно настаняване - „Света София“, „Свети Димитър“ и „Свети Георги“, както и отделен център за кризисно настаняване на хора без дом.

В последни публични изявления Бачева обяснява и по-широкия проблем - центровете за временно настаняване в София са заети на около 80%, но броят на настанените се мени всеки ден, а част от хората на улицата отказват социална услуга.

Полицията влиза по-често в района

От полицията ще оставят патрули, които да циркулират по-често около пл. „Гарибалди“. Това трябва да даде по-бърза реакция при сигнали за агресия, нарушения на обществения ред или инциденти.

Хората от района обаче не са убедени, че само по-честото полицейско присъствие ще реши проблема. Според тях то може временно да измести напрежението, но не и да го прекрати.

Най-големият им страх е, че през зимата групите отново ще се върнат на същото място. Тогава нуждата от подслон става по-остра, а централните градски пространства често се превръщат в убежище.

Площадът чака трайно решение

Случаят на „Гарибалди“ показва сблъсък между два проблема - правото на хората в риск да получат помощ и правото на жителите, минувачите и работещите в района да се чувстват в безопасност. Само патрули няма да стигнат, ако зад тях не върви постоянна социална работа, ясна координация и бърза реакция при агресия или престъпление.

Градът не може да реши такава криза само с преместване от един площад на друг. Но не може и да остави центъра си да живее в режим на страх, мръсотия и временни мерки. Истинският тест за институциите ще бъде дали ще намерят решение, което едновременно пази човешкото достойнство и обществения ред.

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