Взеха спешни мерки в столичен квартал

Столичната община въведе допълнителни мерки след големия пожар в базата за преработка на отпадъци в столичния район „Люлин“, след като измерванията показаха завишени концентрации на бензен в района.
Причината е промяната в метеорологичната обстановка. След като през нощта валежите и вятърът помогнаха за разсейването на дима, около 9:00 часа вятърът е стихнал, което е довело до задържане на задимяването ниско над земята.
Ограничават престоя на открито
Столичната община вече е уведомила всички училища и детски градини в София с препоръка максимално да ограничат дейностите на открито както днес, така и през следващия ден.
Заместник-кметът по екология Николай Неделков заяви, че общинските екипи са на терен още от началото на пожара и следят непрекъснато качеството на въздуха.
„След 9:00 часа вятърът спря и ситуацията се промени. Следим показателите в реално време и предприемаме необходимите действия за безопасността на хората“, посочи той.
Измерванията показват повишени стойности на бензен
Освен мобилната измервателна станция на Столичната община, в района работи и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда.
По думите на директора на дирекция „Климат, енергия и въздух“ Марин Маринов именно държавната апаратура е отчела повишени концентрации на бензен.
Паралелно с това специалисти от Софийския университет извършват обследване на района с дрон, оборудван със специализирани сензори за анализ на въздуха.
Най-застрашени са децата, възрастните и бременните
Общината препоръчва жителите на квартал „Люлин“ и съседните райони:
да ограничат максимално престоя на открито;
да държат прозорците затворени;
да следят актуалните данни за качеството на въздуха.
Препоръките са особено важни за:
малки деца;
възрастни хора;
бременни жени;
хора с хронични заболявания.
МОСВ: Миризмата не означава автоматично опасно замърсяване
От Министерството на околната среда и водите уточняват, че неприятната миризма сама по себе си не означава задължително превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха.
Според ведомството миризмата е естествен резултат от горенето на различни материали и може да се усеща на големи разстояния в зависимост от атмосферните условия.
Към 16:00 часа на 2 юли шестте автоматични станции от Националната система за мониторинг в София не отчитат превишения на нормативните стойности за:
фини прахови частици (ФПЧ₁₀);
азотен диоксид;
серен диоксид;
въглероден оксид;
озон.
РИОСВ – София уверява, че ще продължи непрекъснатия мониторинг на качеството на въздуха и при евентуално влошаване на показателите обществеността ще бъде своевременно информирана.
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