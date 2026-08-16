Голям наш град удари дъното. Рекорд по бедност

Голям наш град удари дъното и отбеляза рекорд по бедност. Благоевград е единствената област у нас, в която средната работна заплата остава под 1000 евро. Всички други области успяват да се изкачат над тази психологическа граница, дори и да е само с 1 евро като Видин.

В Благоевград средната заплата за юни е 996 евро. С навлизането в активния летен сезон е обичайно средното възнаграждение да намалее леко заради включването на нископлатени работници в селското стопанство и туризма. Оттам идва и положението на Благоевград, като за април и май там също средната заплата е над 1000 евро – съответно 1018 и 1021 евро, предаде "Сега".

След като през март за пръв път премина 2000 евро и достигна 2061 евро, средната заплата в София също намалява и през второто тримесечие последователно пада на 2012, 1902 и през юни е 1915 евро.

Втората област по средни заплати вече е Софийска област, показват данните на НСИ за второто тримесечие. В съседната на столицата област средното възнаграждение през юни е 1343 евро, като със 7 евро изпреварва Варна, която остава на трето място с 1336 евро средна заплата. Още само една област успява да прескочи 1300 евро средна заплата – Враца, където по традиция този показател е по-висок заради АЕЦ "Козлодуй". Там средната заплата е 1312 евро през юни. Друг енергиен център – Стара Загора, идва на пето място с 1207 евро средна заплата.

На дъното по възнаграждения след Благоевград и Видин са Смолян (1004 евро), Кюстендил (1010), Хасково (1011 евро), Монтана (1042 евро) и Силистра (1045 евро).

За седем години – от юни 2019 г. насам, средните възнаграждения в цялата страна са се увеличили повече от два пъти. Очаквано, по-бедните области са наваксвали по-бързо. Във Видин увеличението за седем години е 2,43 пъти, докато в София е 2,16 пъти. За сравнение, за този период минималната заплата се е увеличила 2,17 пъти – от 286,32 евро до сегашните 620,20 евро.

Средната заплата за юни е 1421 евро, като в частния сектор е 1427 евро, а в обществения – 1404 евро. Както "Сега" писа, ИТ-секторът остава лидер с 3117 евро средно възнаграждение, а хотелиерството и ресторантьорството е на дъното с 896 евро. Средната заплата в сектор "Държавно управление" е 1489 евро, в образованието е 1475 евро, а в здравеопазването – 1407 евро, като в последното ниво обаче влизат и много по-ниско платените социални работници.