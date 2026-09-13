Старо летище позлатява наш град. Ударни инвестиции
Стратегически инвеститори оглеждат пистите, които ще станат индустриален хъб
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Стратегически инвеститори оглеждат пистите, които ще станат индустриален хъб
Кабинетът търси начин да спаси строежа от старите договори, незаконните участъци и обърканото възлагане
Регионалният министър обяви в Русе, че всички проекти, които отговарят на изискванията, ще бъдат платени
Кабинетът започва най-мащабната реформа. Край на ходенето по мъките
Там средната заплата остава под 1000 евро
Иван Шишков обеща професионални решения за пътищата, строителството, лифтовете и детската болница
Регионалният министър спира договор за 1 млрд. лева и разкрива липсващ асфалт, претоварени магистрали и остарели съоръжения
Започва проектирането на последните два участъка. Кога ще са готови?
Министърът обяви, че започнатите участъци ще се довършват с пари от бюджета, а новите големи трасета ще се мислят през концесии
МРРБ предприема радикални стъпки за справяне с дългогодишното забавяне в инфраструктурното строителство и за защита на публичния финансов ресурс
Най-належащите отсечки по магистралите се обновяват сега, а Шишков отвори темата за концесии и нови трасета
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Пътят от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България, каза министър Шишков
Иван Шишков ще бъде изслушан за блокирания път, активното срутване и спешните варианти за обходен маршрут
Николай Найденов предаде властта на Иван Шишков
Найденов спря процедурата за мантинели, проверката стигна до вътрешния министър
Министърът на регионалното развитие каза причината
Дават обезщетения на пострадалите
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов присъства на първите изпитвания
Регионалният министър с нови подробности за проверките на шосетата у нас