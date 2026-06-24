Магистралите в нов режим - проекти, строителство, плащания и концесии

Регионалният министър Иван Шишков обяви твърд курс по най-болезнената тема в пътното строителство - „Хемус“, незаконните участъци, авансовите плащания и индексациите към фирмите. В ефира на БНТ той заяви, че държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб незаконно строителство, допуснато от самата нея, но ще търси законов механизъм да запази само онова, което отговаря на нормите.

Шишков постави и червена линия пред плащанията - няма да се индексират аванси, дадени години по-рано за обекти без готови проекти и без реален строителен фронт. Според него „Хемус“ ще бъде довършена до Велико Търново в рамките на мандата, но за част от трасето ще трябва ново проектиране и нова строителна логика.

„Хемус“ остава, но под условие

„Незаконното строителство, което някога е допуснато от държавата, държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб“, заяви Шишков. По думите му предложените промени трябва да дадат търпимост единствено за инженерната инфраструктура - пътища, съоръжения и обекти, които обществото има интерес да използва, но само след проверка дали отговарят на техническите и строителните норми.

Това е ключовият политически завой - държавата признава, че е допуснала незаконно строителство, но не може механично да го изтрие с багери. Според Шишков решението не е амнистия на всяка нередност, а проверка, разделяне на годното от опасното и запазване само на инфраструктурата, която може да бъде приведена в законен режим.

Най-тежкият пример остава четвъртият лот на „Хемус“. „Има безспорно незаконно строителство на четвърти лот“, каза министърът и подчерта, че за всички открити нередности по магистралата ще се действа безкомпромисно. БНТ съобщи, че според Шишков част от съоръженията са били изградени без необходимите документи, а след издаването на строителни разрешения са извършени значителни плащания.

Авансите няма да се плащат втори път

Най-острият удар на Шишков е срещу индексацията на старите аванси. Той заяви, че предишното правителство е одобрило методика, която е отваряла възможност да бъдат индексирани авансови плащания от 2018 и 2019 г. По думите му това би означавало обществото да плати още веднъж за средства, вече раздадени преди години.

„Това, че се пази интересът на държавата, не означава, че отваряме фронт срещу някого“, каза Шишков. Той обяви, че методиката е спряна, а плащания по стария механизъм няма да се правят, докато правилата не бъдат променени. В интервю пред Би Ти Ви министърът заяви още по-категорично, че няма да се индексират авансите в пътното строителство и че само при „Хемус“ така може да се спести опит за плащане за почти 500 млн. евро.

Спорът вече прерасна в политически сблъсък. Бившият регионален министър Иван Иванов обяви, че твърденията на Шишков за незаконното строителство на „Хемус“ са „изключително изкривени и неверни“ и заяви, че разрешенията, които е подписвал, са били законни. Шишков отвърна с въпроса за какво ще бъде съден, след като според него нередностите по четвъртия лот са безспорни.

Обещанието е до Велико Търново

По „Хемус“ министърът даде и конкретен хоризонт. „В рамките на нашия мандат автомагистрала „Хемус“ ще бъде завършена до девети лот - до Велико Търново“, заяви той. Шишков уточни, че деветият лот ще бъде изграден, но седми и осми лот имат нужда от ново проектиране.

Той призна, че не е убеден дали строителите ще могат да завършат всичко в рамките на четири години, защото част от трасето тепърва трябва да се проектира. Според него магистралата в момента има „голяма отворена дупка“, но голяма част от нея може да бъде запълнена, ако се довършат всички участъци, които имат реален строителен фронт.

Тази позиция показва нова линия в регионалното министерство - не обещание за цялата магистрала на всяка цена, а разделяне на участъците на реални, блокирани и нуждаещи се от нов проект. Така „Хемус“ остава политическият тест за кабинета: дали ще спре модела на аванси без строителство и едновременно с това ще даде видим напредък по пътя към Северна България.

Новите магистрали ще чакат проекти

Шишков постави по-трезва рамка и за останалите големи трасета. По думите му България има над 800 км пътища, които тепърва трябва да се проектират, а това не може да стане и да бъде построено в рамките на четири години. Той подчерта, че най-евтината част от строителния процес е проектирането и че държавата със сигурност ще търси средства поне за проектната готовност.

За вече започнатите магистрали позицията му е ясна - те трябва да бъдат завършени с пари от държавния бюджет. За новите големи инфраструктурни проекти обаче министерството гледа към концесии, но само там, където има проектна документация и реален хоризонт за процедура. БНТ цитира Шишков, че държавата може да проектира и да организира процедурите, а след това част от трасетата да бъдат реализирани чрез концесии.

Това означава, че кабинетът се опитва да прекъсне стария порочен ред - първо политическо обещание, после аванс, след това липсващ проект и блокиран строеж. Новата заявка е обратната: първо проект, после процедура, строителство и плащане.

Кресна остава болезненото гърло на „Струма“

Министърът коментира и Кресненското дефиле, където всяко лято трафикът към Гърция превръща недовършената „Струма“ в изпитание за шофьорите. Според него първото решение е да се завърши обходът на Кресна, но това няма да реши глобално проблема.

„Решението е магистрала. Това трасе продължава да не съществува на картата“, заяви Шишков. По думите му обходът може да бъде готов до година - година и половина, но държавата не може да прескочи технологичното време за проектиране и строителство.

Така и при „Струма“ посланието е сходно с това за „Хемус“ - няма магически срокове, няма бързо замитане на проблемите, има проекти, процедури и строителен процес, който или се спазва, или произвежда нови кризи.

Баба Алино остава символ на държава, която е гледала настрани

След магистралите Шишков насочи атаката и към незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. По думите му подобен мащаб не може да се случи „ей така“, без участие или бездействие на институции, които е трябвало да одобряват проекти и да контролират строителството.

Министърът заяви, че там е действала „националната и местната олигархия“, но тя започва да се разпада, защото държавата се връща. Според него някой е дал увереност на инвеститора, че този механизъм работи, след като са били вложени толкова много частни средства в строителство с толкова спорен статут.

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