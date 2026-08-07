Капитан Андреево поема големия летен натиск

Интензивен е трафикът през ГКПП „Капитан Андреево“ на границата с Турция, където засилено движение има както на вход, така и на изход за леки автомобили. На останалите гранични пунктове и преходи обстановката е спокойна, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

По границите с Румъния, Гърция, Република Северна Македония и Сърбия не се съобщава за сериозни затруднения. По Дунав обаче ниското ниво на реката продължава да създава проблеми за фериботния транспорт.

Ниският Дунав затвори два ферибота

Временно не работи фериботната връзка Оряхово-Бекет заради ниското ниво на Дунав. По същата причина е преустановена и линията Свищов-Зимнич, като платформата се намира на българския бряг.

При Русе-Гюргево движението по Дунав мост се извършва и в двете платна. Пълното преминаване беше възстановено на 30 юни след приключването на ремонта.

Към Гърция движението е спокойно

На границата с Гърция трафикът е нормален. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се движат и автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и по пунктовете със Сърбия и Република Северна Македония.