Погледнете небето! Не пипайте пари и внимавайте какво обувате

На 21 септември православният календар почита свети апостол Кондрат - един от Христовите ученици, свързвани с разпространението на Евангелието сред първите християнски общности. С деня народната традиция е съхранила редица поверия за труда, парите, дома и дори за това какво не бива да обуваме. Особено внимание предците ни обръщали и на времето, защото вярвали, че то показва какви ще бъдат идващите есен и зима.

Кой е свети апостол Кондрат

Според християнското предание свети Кондрат е сред седемдесетте апостоли, изпратени да проповядват Христовото учение. За произхода и ранните му години не са запазени сигурни сведения, но преданията го свързват с Мала Азия или Гърция.

Той пътувал из различни градове и селища, проповядвал Евангелието, привличал езичници към християнската вяра и укрепвал младите християнски общности. Описван е като човек на смирението, търпението и силната вяра.

Както много от ранните Христови последователи, Кондрат бил преследван заради проповедите си. Според преданието той понесъл мъченическа смърт, без да се отрече от вярата си.

Какво предсказва времето на 21 септември

В народната традиция денят е бил наблюдаван внимателно, защото природните знаци се приемали като своеобразна прогноза за следващите месеци.

Ако на 21 септември времето е ясно, вярвало се, че есента ще бъде добра, а зимата сравнително топла. Сутрешната мъгла била знак за влажна и дъждовна есен. Силният вятър пък се приемал като предупреждение за снежна и ветровита зима.

Какво не бива да правим

Едно от най-силните поверия за деня е свързано с мързела. Вярвало се, че безделието на свети Кондрат може да прогони благополучието от дома, затова хората се стараели да бъдат заети и полезни.

Не се препоръчвали и големи покупки. Според старото вярване придобитото на този ден можело бързо да загуби стойността си или да не донесе очакваната полза.

Особено внимание се отделяло на парите. Не било добре нито да се дават, нито да се вземат пари назаем, защото се смятало, че връщането им ще бъде трудно и може да донесе разправии.

Любопитна е и забраната да се обуват чужди обувки. Старите хора вярвали, че така човек може символично да поеме чужда болест, нещастие или лош късмет.

Какво е добре да направим

Денят се смята за подходящ за молитва за здраве, сила и изцеление. Вярващите могат да се обърнат към свети апостол Кондрат с молба за подкрепа в трудни моменти и за укрепване на духа.

Народната традиция насърчава и всякакъв полезен труд. Почистването на дома и двора, подреждането на вещите и довършването на отлагани задачи се приемали като добра поличба.

Според старите вярвания усилието, положено на 21 септември, няма да остане напразно. Смятало се, че усърдието на този ден се връща в дома под формата на спокойствие, изобилие и благополучие за семейството.