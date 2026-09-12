Тайна светиня пристига в София

По решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия днес и утре в София ще бъдат отслужени празнични богослужения по повод 1700-ата годишнина от намирането на Честния и Животворящ Кръст Господен.

Днес, 12 септември, празничната програма започва в 17:00 ч. с малка вечерня в храм „Въздвижение на св. Кръст Господен“ в столичния квартал „Лозенец“.

В 17:30 ч. от храма ще потегли литийно шествие към патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. В него ще участват българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, митрополити от Светия синод, архиереи, духовници и миряни от София и страната.

Очаква се около 18:30 ч. шествието да пристигне в патриаршеската катедрала. След това в храма ще бъде отслужено всенощно бдение.

По време на шествието ще бъде пренесена частица от Честния Кръст Христов, пред която вярващите ще могат да се поклонят по време на бдението.

Празничните богослужения продължават и в неделя, 13 септември. От 09:30 ч. в „Св. Александър Невски“ ще бъде отслужена света литургия, възглавена от българския патриарх Даниил.

В богослужението ще съслужат митрополити от Светия синод, архиереи и духовници от София и страната.