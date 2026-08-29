Черният ден на лятото: какво е забранено на Секновение

На 29 август лятото сякаш обръща страницата. Православната църква днес почита Отсичането на честната глава на свети Йоан Кръстител – един от най-почитаните светци в християнството. Денят е свързан и с паметта на свети новомъченик Спас (Анастас) Струмишки, загинал за вярата си.

В християнската традиция мъченическата смърт често се превръща в ден на памет и почит. Такъв е и днешният празник. Според преданието земният път на Йоан Кръстител завършва трагично заради смелостта му да изобличава нарушаването на Божия закон.

Йоан не мълчал дори пред цар Ирод Антипа. Той открито го укорявал за незаконното му съжителство с Иродиада – съпругата на неговия брат. За това пророкът първо бил хвърлен в затвора. По-късно, по настояване на Иродиада, Ирод наредил да бъде обезглавен, след като Саломе, дъщеря й потанцувала на царя.

Йоан Кръстител остава в историята като Предтеча и Кръстител Господен. Той подготвя хората за идването на Христос и проповядва покаяние край река Йордан. Обикновените хора идвали при него, изповядвали греховете си и били кръщавани във водите на реката.

През годината Църквата почита свети Йоан няколко пъти – отбелязват се зачеването и рождението му, кръщението на Иисус Христос от него, както и намирането на мощите му.

Но 29 август е денят с най-тежката история.

Затова Църквата е отредила строг пост. Денят се смята за особено тъжен и неслучайно в народните представи е натоварен с множество забрани.

Денят, в който ножът не бива да се вади

В българския народен календар 29 август е познат с няколко имена – Секновение, Обсичане, Иван Обсечен, Иван Коприван, Църн свети Йован.

Самото название „Секновение“ напомня за отсичането на главата на светеца.

Според народните вярвания това е денят, в който лятото започва да си отива. Времето постепенно се променя, водите застудяват, а природата се подготвя за есента. Счита се, че около този момент денят и нощта започват да се изравняват.

Секновение е свързано и с една любопитна граница в представите на старите българи. Смятало се, че тогава змиите, гущерите, змейовете и самодивите се прибират в зимните си убежища и изчезват от човешкия свят до следващия сезон.

Народната традиция приема 29 август за толкова тежък ден, че дори работата с нож, брадва или други остри инструменти се избягва.

Не се върши работа, при която човек може да се пореже.

Причината е очевидната символика – на този ден е отсечена главата на Йоан Кръстител.

И храната има своите забрани

На Секновение се избягват червените плодове и зеленчуци, както и червеното вино.

Това също е свързано със символиката на мъченическата смърт на светеца. Червеният цвят напомня за кръвта и затова според народния обичай на този ден не се слагат на трапезата храни като червени чушки, домати, червено грозде и други плодове и зеленчуци с такъв цвят.

Някога хората внимавали и какво предприемат на тази дата. Смятало се, че денят от седмицата, в който се падне Секновение, може да се окаже нещастен, затова през следващата година именно този ден се пазел от започване на нова работа или важно начинание.

Това е един от примерите как религиозният празник постепенно се е преплел с много по-стари народни представи за щастливи и опасни дни.

Другият мъченик на 29 август

Днес се почита и свети новомъченик Спас (Анастас) Струмишки.

Той е българин от Радовиш, Струмишко, роден през 1774 г. Като млад заминава за Солун, където започва работа при търговец на дрехи.

Животът му се променя след спор с властите. Спас е спрян заради дрехи, които изнасял от града, без да е платил данъка, който се събирал от немюсюлманите.

По съвет на търговеца той заявява, че е мюсюлманин и следователно не дължи налога. Лъжата обаче е разкрита.

Тогава започват заплахите. От него искат да се отрече от християнската си вяра. Спас отказва. Следват продължителни мъчения и накрая присъда за смърт.

Според църковното предание той издъхва по пътя към бесилото.

Историята му е вписана в паметта на Църквата като пример за човек, който предпочита смъртта пред

На 29 август имен ден празнуват Анастас и Анастасия.