България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
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Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Днес Църквата почита отсичането на главата на Йоан Кръстител, а народният календар нарича 29 август един от най-опасните дни в годината
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Днес е празник на майката, дома и надеждата
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Няма по-голям от Йоан между човеците, каза Спасителят Исус Христос
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Това заяви Илияна Йотова на откриването на XIV Национален събор на овцевъдите в България
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Народната вяра играе основна роля във възприемането на природата
"No money, no bulka"/ "Няма пари, няма булка". Това са думите, които един мексиканец чува преди да вземе своярта избраница от дома на родителите й. Мъ...